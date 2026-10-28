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Eskişehir jandarması minik öğrencilere 29 Ekim sürprizi hazırladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 28 Ekim 2026'da Çukurhisar İlkokulu 1-A ve 1-B'yi süsleyip 'Tim Jandarma' gösterimi ve hediyelerle bayram sevincini paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir jandarması minik öğrencilere 29 Ekim sürprizi hazırladı

Eskişehir jandarması okulu bayrama hazırladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00-11.00 arasında Tepebaşı ilçesindeki Çukurhisar İlkokulunu ziyaret ederek 1-A ve 1-B sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinliğin uygulaması:

Ziyaret sırasında jandarma görevlileri ve minik öğrenciler sınıfları Türk bayrakları ve süslerle birlikte düzenledi. Program çerçevesinde öğrencilere jandarma mesleğini tanıtmak amacıyla 'Tim Jandarma' çizgi filmi/video gösterimi yapıldı ve çocukların etkinliklere katılımı sağlandı.

Buluşmanın anlamı ve kapanış:

Buluşmada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak Cumhuriyet Bayramı coşkusu paylaşıldı; etkinlik, hem bayram kutlaması hem de jandarma ile okul arasında iletişim ve tanıtım fırsatı sundu.

ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA TEPEBAŞI...

ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA TEPEBAŞI İLÇESİNDEKİ ÇUKURHİSAR İLKOKULU'NU ZİYARET EDEREK MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ VE SINIFLARI BİRLİKTE SÜSLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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