Dolar 49,6229 +0,01%
Euro 55,8506 +0,08%
Bist 11.511,59 -0,57%
Altın Gram 6.536,08 -1,28%
EUR/USD 1,1233 -0,01%
Brent Petrol 112,38 +3,27%
--°

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş

Emirhan Kayalıkları’nda dağcılar, 1.780 metredeki şapelden 80 metrelik inişle Sivas’ın doğal güzelliklerini tanıttı; etkinlik doğaseverlerin ilgisini çekti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:16

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 11:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş

Emirhan Kayalıkları'nda iniş etkinliği:

Sivas kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Emirhan Kayalıkları'nda doğa sporları tutkunu dağcılar nefes kesen bir etkinliğe imza attı. Kayalıkların zirvesinde yer alan şapelden 1.780 metre irtifadan 80 metrelik iniş gerçekleştiren ekip, bölgenin doğal zenginliklerini farklı bir bakışla tanıtmayı hedefledi. Etkinlik, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin amacı ve tanıtım vurgusu:

Katılımcılar, Sivas'ın yalnızca kent merkezinden ibaret olmadığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Ekip, Sivas'ın köyleri, ilçeleri, kanyonları, dağları ve şelaleleriyle keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerle bölgenin doğa turizmine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Hazırlık, güvenlik ve kişisel hikâye:

Ekip üyeleri tüm organizasyonu dikkatli hazırladı; ekipman ve güvenlik önlemleri öne çıktı. Doğa sporlarına ilgisinin çocuklukta başladığını anlatan Selahattin Güngördü, 'Babamın bana dağ bisikleti alması sonrasında ilçelere bisiklet ile giderek doğayı sevdim ve doğada yaptığım etkinliklere devam ettim' diye konuştu. Güngördü, doğada vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini, yapılan etkinliklerin Sivas'ta büyük ilgi gördüğünü ve amaçlarının kentin doğal zenginliklerini insanlara aktarmak olduğunu söyledi.

Güngördü ayrıca dağcılık sporunun profesyonel eğitim ve uygun ekipman olmadan yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, yapılan inişlerin tüm güvenlik önlemleri alınarak ve dikkatli hareket edilerek gerçekleştirildiğini belirtti.

DAĞCI SELAHATTİN GÜNGÖRDÜ

DAĞCI SELAHATTİN GÜNGÖRDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rekabet fiyatları düşürdü: Serik'te ekmek 10 TL'ye geriledi
images

Sinop'ta beş köyde 12 milyon liralık altyapı ile 4 bin kişiye foseptik desteği
images

Parmak uçlarından duvarlara: Sakaryalı ustanın alçı rölyef serüveni
images

Çatıdan rölyefe: sakarya'da el işçiliğiyle şekillenen alçı sanatçısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

Piknikte uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yeni dönem alanya ticaretinde Mustafa Tuna ile başladı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi