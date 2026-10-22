Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş

Emirhan Kayalıkları'nda iniş etkinliği:

Sivas kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Emirhan Kayalıkları'nda doğa sporları tutkunu dağcılar nefes kesen bir etkinliğe imza attı. Kayalıkların zirvesinde yer alan şapelden 1.780 metre irtifadan 80 metrelik iniş gerçekleştiren ekip, bölgenin doğal zenginliklerini farklı bir bakışla tanıtmayı hedefledi. Etkinlik, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin amacı ve tanıtım vurgusu:

Katılımcılar, Sivas'ın yalnızca kent merkezinden ibaret olmadığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Ekip, Sivas'ın köyleri, ilçeleri, kanyonları, dağları ve şelaleleriyle keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerle bölgenin doğa turizmine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Hazırlık, güvenlik ve kişisel hikâye:

Ekip üyeleri tüm organizasyonu dikkatli hazırladı; ekipman ve güvenlik önlemleri öne çıktı. Doğa sporlarına ilgisinin çocuklukta başladığını anlatan Selahattin Güngördü, 'Babamın bana dağ bisikleti alması sonrasında ilçelere bisiklet ile giderek doğayı sevdim ve doğada yaptığım etkinliklere devam ettim' diye konuştu. Güngördü, doğada vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini, yapılan etkinliklerin Sivas'ta büyük ilgi gördüğünü ve amaçlarının kentin doğal zenginliklerini insanlara aktarmak olduğunu söyledi.

Güngördü ayrıca dağcılık sporunun profesyonel eğitim ve uygun ekipman olmadan yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, yapılan inişlerin tüm güvenlik önlemleri alınarak ve dikkatli hareket edilerek gerçekleştirildiğini belirtti.

DAĞCI SELAHATTİN GÜNGÖRDÜ