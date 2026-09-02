Eskişehir organize sanayi bölgesinde fabrika yangınına itfaiye müdahalesi

Fabrika yangını olayın genel görünümü:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Gelişme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Müdahale ve ekipler:
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, söndürme çalışmalarına başladı ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların seyri:
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları yürütürken, olay yerindeki müdahalenin sürdüğü bildirildi. Yetkililer tarafından yangının kesin nedeni ve bölgedeki durumla ilgili resmi açıklama bekleniyor.
Eskişehir'de fabrika yangını
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