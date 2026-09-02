Dolar 48,2881 +0,04%
Euro 55,9998 +0,11%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.889,52 +0,94%
EUR/USD 1,1593 +0,00%
Brent Petrol 95,36 +0,75%
--°

Eskişehir organize sanayi bölgesinde fabrika yangınına itfaiye müdahalesi

İmişehir Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına, ihbar üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 4 ekip sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir organize sanayi bölgesinde fabrika yangınına itfaiye müdahalesi

Fabrika yangını olayın genel görünümü:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Gelişme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve ekipler:

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, söndürme çalışmalarına başladı ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların seyri:

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları yürütürken, olay yerindeki müdahalenin sürdüğü bildirildi. Yetkililer tarafından yangının kesin nedeni ve bölgedeki durumla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Eskişehir&#039;de fabrika yangını

Eskişehir'de fabrika yangını

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor
images

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi
images

Beyler Barajı'nda uzun ağ kurtarıldı, 225 sazan suya kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı