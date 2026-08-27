Eskişehir trafiğinde duruşun bedeli: yayalara yol veren motosikletliye arkadan çarpma

Eskişehir'de yayalara yol veren motosikletliye arkadan çarpma

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde, Şehitlik Tramvay Durağı önünde bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen motosikletli, yayalara yol vermek amacıyla durdu.

Kazanın oluş şekli:

Seyir halinde olan 26 AOV 904 plakalı otomobil, motosikletliyi fark edemeyerek duramayınca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

durum ve sonuç:

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi. Bölgedeki ilk tespitler, kazanın güvenlik açısından ciddi bir yaralanmaya yol açmadığını gösteriyor.

ESKİŞEHİR'DE YAYALARA YOL VEREN MOTOSİKLETLİYE BİR OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU GERÇEKLEŞEN KAZA MADDİ ZARARLA ATLATILDI.