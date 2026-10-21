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Eskişehir'de 150'den fazla Asrı Saadet ve Osmanlı emanetleri sergileniyor

Eskişehir'de 21-25 Ekim'de İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ücretsiz açılacak Mukaddes Emanetler Sergisi, 150'yi aşkın kutsal eseri ziyaretçilere sunuyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Eskişehir'de 150'den fazla Asrı Saadet ve Osmanlı emanetleri sergileniyor

Eskişehir'de mukaddes emanetler sergisi ziyarete açılıyor

Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'nda 21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Mukaddes Emanetler Sergisi, Asrı Saadet'ten Osmanlı dönemine ve günümüze uzanan 150'nin üzerinde kutsal objeyi Eskişehir halkıyla buluşturacak. Sergi, her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

serginin içeriği:

Sergide Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif'inden, Kabe-i Muazzama örtülerine kadar çok sayıda manevi eser yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca dünyanın en büyük ikinci el yazma Kur'an-ı Kerim'i, Ehl-i Beyt ve çeşitli evliyaya ait emanetler bulunuyor. Eserlerin bir bölümü Suudi Arabistan'daki yakın dostu Muhammed El Kureyşi tarafından koleksiyoncuya hediye edilmiş öğelerden oluşuyor; bunun yanı sıra Mısır, Suriye ve Irak gibi farklı coğrafyalardan gelen emanetler de sergide yer alıyor.

Koleksiyon, İl Halk Kütüphanesi yanındaki sergi salonuna taşıyarak Eskişehir'de ilk kez bu kadar geniş kapsamda teşhir ediliyor. Organizasyon, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi ile koleksiyoncu Erol Güzel iş birliğinde gerçekleşti.

koleksiyoncu ve serginin amacı:

Koleksiyoncu Erol Güzel, eserlerin 25 yıllık birikimin sonucu olduğunu belirterek serginin maddi değerden çok manevi buluşma amacı taşıdığını vurguladı. Güzel, serginin ziyaretçilere Asrı Saadet dönemini hatırlatma, Osmanlı'nın mirasını ve günümüz mukaddes emanetlerini tanıtma hedefi taşıdığını söyledi. Ayrıca gönüllülük esasıyla, yapılan hizmetlerin sadece Allah rızası için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güzel, serginin kısıtlı süreli olduğunu ancak özellikle gençlerin sergiden etkilenmesini istediklerini belirtti; gençlerin burada Resulullah döneminin gençleriyle ve Hazreti Fatıma gibi figürlerle karşılaşmasının kendisine büyük sevinç verdiğini dile getirdi. Koleksiyoncu daha önce Isparta, Denizli, Kırşehir ve Kahramanmaraş gibi şehirlerde benzer sergiler açtığını, ancak Eskişehir'de ilk kez böylesi geniş kapsamlı bir buluşma gerçekleşeceğini kaydetti.

Ziyaretçiler sergide hem el yazması Kur'an-ı Kerim'in nadide örneklerini hem de Ehl-i Beyt ile evliyaya ait çeşitli emanetleri görebilecek. Organizasyon, kısa süreli olmasına karşın Eskişehir’de dini ve kültürel hafızayı güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir gösterim sunuyor.

Sergiyi görmek isteyenlerin 21-25 Ekim tarihlerinde İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu'na başvurması yeterli olacak; tüm sergi ücretsiz olup halkın erişimine açık tutulacaktır.

MUKADDES EMANETLER SERGİSİ ESKİŞEHİR’DE AÇILACAK

MUKADDES EMANETLER SERGİSİ ESKİŞEHİR’DE AÇILACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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