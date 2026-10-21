Limak yarım asırlık mirasını müzik ve teknolojiyle kutladı

Limak Holding, kuruluşunun 50’nci yılını 20 Ekim akşamı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çatısı altında gerçekleştirilen bir etkinlikle kutladı. Kurucu başkanlar Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız ve yönetim kurulu üyeleri Batuhan Özdemir ve Serdar Bacaksızın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

gece programı:

Program, çağdaş sanatçı Melis Binay tarafından 50’nci yıla özel hazırlanan "Geleceğe Açılan Kapılar" sergisinin açılışıyla başladı. Binay, Barselona’daki yüz yılı aşkın ahşap kapılardan ilham alarak şirketin farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği projeleri bu yüzeylerde yeniden yorumladı. Ardından Limak’ın 1976’dan bugüne uzanan gelişimini anlatan 50’nci yıl belgeselinin özel gösterimi yapıldı. Belgesel sonrası sahnede Jülide Ateş moderatörlüğünde kurucu başkanlar ve ikinci kuşak yönetimin katıldığı kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

kurucular ve yeni nesil söyleşisi:

Söyleşide şirketin kuruluşundan uluslararası büyümesine, dönüm noktalarından gelecek hedeflerine kadar geniş bir değerlendirme yapıldı. 1976’da iki mühendis arkadaş tarafından başlatılan yolculuk; bugün üç kıtada, 14 ülkede ve yaklaşık 50 bine yakın çalışanla süren bir yapıya dönüşmüş durumda. Söyleşide öne çıkan temalar arasında sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve sosyal etki yer aldı.

Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir gecede şu değerlendirmeyi yaptı: «Sezai Bey’le 50 yıl önce yola çıktığımızda yalnızca bir şirket kurmayı değil, sağlam temeller üzerinde yükselecek, değerleriyle yaşayacak bir kurum oluşturmayı hayal ettik. Bugün Limak’ın ulaştığı noktaya baktığımda büyük bir gurur duyuyorum. Ancak bu başarıyı yalnızca hayata geçirdiğimiz projelerle anlatamayız. Şirketi bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bizimle omuz omuza çalışan, bu kurumu sahiplenen on binlerce çalışma arkadaşımızın emeğidir.»

Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise önümüzdeki döneme ilişkin vizyonu şöyle özetledi: «50. yılımızı kutlarken kurucularımızın ortaya koyduğu vizyonu, çalışma arkadaşlarımızın emeğini ve yıllar içinde kazandığımız güveni geleceğe taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 50 yılda da dünyanın farklı coğrafyalarında kalıcı değer üreten, değişime yön verebilen bir Limak oluşturmak.»

sanat ve teknoloji birleşti:

Gecenin finalinde Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca tanınmış tenor Murat Karahan ile birlikte sahne aldı. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Türk müziğinin farklı dönemlerinden seçilen eserleri senfonik düzenlemelerle sundu. Repertuarda Zeki Müren’in yorumuyla hafızalara kazınan eserlerden, Selahattin Altınbaş ve Teoman Alpay bestelerine uzanan parçalar yer aldı; Karahan ise «Duydum ki Unutmuşsun», «Veda Busesi», «Gurbet» ve «Senede Bir Gün» gibi eserleri seslendirdi.

Konser, müzik ve görsel teknolojinin buluştuğu anlarla dikkat çekti. «Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar» eserinin icrası sırasında şirketin 50’nci yılına özel hazırlanan dijital sanat eseri eş zamanlı olarak sahneye yansıtıldı. Gecenin en konuşulan anlarından biri ise "Nihavend Longa" performansında yaşandı; bu bölümde şef Hasan Niyazi Tura ile yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen bir dijital şef orkestrayı birlikte yönetti. Bu deneyim, geceye çağdaş bir yorum ve dikkat çekici bir son dokunuş ekledi.

İstanbul’daki kutlamanın ardından Limak’ın 50’nci yıl programı 22 Ekim’de Ankara Congresium’da düzenlenecek özel etkinlikle sürecek.

LİMAK HOLDİNG, 50’NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN GECEYLE KUTLADI.