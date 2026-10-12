Eskişehir'de ehliyetsiz ve 2,79 promil alkollü panelvan sürücüsüne 105 bin lira ceza

Tepebaşı'nda durdurulan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve 2,79 promil alkollü bulunduğu tespit edildi; ekipler toplam 105 bin TL idari ceza uyguladı.