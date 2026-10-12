Eskişehir'de ehliyetsiz ve 2,79 promil alkollü panelvan sürücüsüne 105 bin lira ceza

Eskişehir'de panelvan sürücüsüne 105 bin lira ceza
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi Onurlu Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 HJ 917 plakalı panelvan minibüsü durdurdu.
yapılan tespitler:
Gerçekleştirilen kontrollerde araç sürücüsü Y.E.'nin ehliyetsiz olduğu ve yapılan alkol ölçümünde 2,79 promil alkollü bulunduğu belirlendi.
uygulanan yaptırım:
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, sivil trafik ekiplerince toplam 105 bin TL idari para cezası uygulandı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ
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