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Eskişehir'de ehliyetsiz ve 2,79 promil alkollü panelvan sürücüsüne 105 bin lira ceza

Tepebaşı'nda durdurulan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve 2,79 promil alkollü bulunduğu tespit edildi; ekipler toplam 105 bin TL idari ceza uyguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de ehliyetsiz ve 2,79 promil alkollü panelvan sürücüsüne 105 bin lira ceza

Eskişehir'de panelvan sürücüsüne 105 bin lira ceza

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi Onurlu Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 HJ 917 plakalı panelvan minibüsü durdurdu.

yapılan tespitler:

Gerçekleştirilen kontrollerde araç sürücüsü Y.E.'nin ehliyetsiz olduğu ve yapılan alkol ölçümünde 2,79 promil alkollü bulunduğu belirlendi.

uygulanan yaptırım:

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, sivil trafik ekiplerince toplam 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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