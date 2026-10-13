Eskişehir'de hatalı park eden araç çekiciyle otoparka kaldırıldı

trafik ekipleri tarafından otoparka kaldırma işlemi gerçekleştirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürdürdükleri denetimler sırasında yol ve yaya güvenliğini tehlikeye düşüren park ihlallerine müdahale etmeye devam ediyor. Tepebaşı ilçesi sınırları içindeki Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde devriye görevi yürüten ekipler, yol üzerine hatalı şekilde park edilen 34 ES 2543 plakalı otomobili tespit etti.

müdahale nasıl yapıldı:

Trafik akışını olumsuz etkileyen araç, ekiplerin nezaretinde çağrılan çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili olarak sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı bildirildi. İşlem sırasında trafik ekipleri, güvenlik ve düzenin korunmasına öncelik verdi.

sürücülere uyarı ve uygulamanın amacı:

Yetkililer, benzer ihlallerin trafik akışını ve yaya güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek, sürücülerin park kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı. Bu tür uygulamalar hem trafiğin aksamaması hem de sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılıyor; ekipler denetimlerini sürdürecek.

HATALI PARK