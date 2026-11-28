Eskişehir'de kamera kaydı olmayan hurda işletmelerine idari para cezası
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde hurda malzemesi alım-satımı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı; kontrollerde kayıt sistemine ilişkin eksiklikler tespit edildi.
Denetimin detayları:
Uygulama, 27 Kasım tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirildi. Operasyona 80 personel katıldı ve toplam 63 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemede 15 işletmede kayıt yapan kamera sistemi bulunmadığı belirlendi.
Uygulanan yaptırım ve açıklama:
Söz konusu 15 işletmeye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi (Emre Aykırı Davranış) kapsamında idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE HURDA MALZEMESİ ALIM-SATIMI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, KAYIT YAPAN KAMERA SİSTEMİ BULUNMAYAN 15 İŞ YERİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
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