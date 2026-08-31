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Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir adrese, eşinin uyuşturucu almak için girdiğini söyleyen ihbar üzerine polis gitti; kadını ve maddeyi bulamadı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı

ihbar sonrası adrese yönlendirilen ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı

Eskişehir'de, bir erkeğin eşinin bir ikamete uyuşturucu almak için girdiğini ve bir daha dönmediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Doğancan Sokak'ta bulunan bir apartman için yapıldı.

ihbarın içeriği:

Şahıs, eşinin bir adrese girip bir daha geri dönmediğini beyan etti. İhbarın ulaşmasının ardından kolluk kuvvetleri belirtilen adreste inceleme başlattı.

polis müdahalesi ve bulgular:

Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde veya kadın bulunmadı. Arama sonuçsuz kaldığı için ekipler olay yerinden ayrıldı ve ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR’DE, KARISININ BİR ADRESE UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN GİRDİĞİNİ VE BİR DAHA ÇIKMADIĞINI...

ESKİŞEHİR’DE, KARISININ BİR ADRESE UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN GİRDİĞİNİ VE BİR DAHA ÇIKMADIĞINI SÖYLEYEN KOCANIN İHBARI İLE HAREKETE GEÇEN POLİSLERİN ÇALIŞMASINDA OLAYIN ASILSIZ OLDUĞU ANLAŞILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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