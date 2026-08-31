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Bilim insanları Tokat'ta buluştu

TOGÜ'nün Visiting Scholar Programı kapsamında Cezayir, Meksika, Pakistan ve Özbekistanlı araştırmacılar sertifika aldı; uluslararası iş birlikleri güçlendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilim insanları Tokat'ta buluştu

Uluslararası akademik iş birliği genişliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Ziyaretçi Araştırmacı Programı (Visiting Scholar Program - VSP) kapsamında Cezayir, Meksika, Pakistan ve Özbekistan'dan gelen araştırmacılara sertifikaları verildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından Rektörlük makamında gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar:

Doç. Dr. İlyas Yıldız eşliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında üniversitede çeşitli akademik çalışmalar yürüten araştırmacılar, çalışmalarının tamamlanması üzerine sertifikalarını teslim aldı. Program; farklı coğrafyalardan gelen bilim insanlarını aynı ortamda buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ olarak uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, bu tür programların yeni ortak araştırmaların, nitelikli bilimsel yayınların ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Katılımcı araştırmacılar da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yürüttükleri çalışmaların verimli geçtiğini ifade ederek, programın bilimsel üretime ve uluslararası iş birliklerinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Süreç boyunca kendilerine gösterilen misafirperverlik için Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Tören, sertifikaların takdim edilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NİN ZİYARETÇİ ARAŞTIRMACI PROGRAMI KAPSAMINDA CEZAYİR, MEKSİKA...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NİN ZİYARETÇİ ARAŞTIRMACI PROGRAMI KAPSAMINDA CEZAYİR, MEKSİKA, PAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’DAN GELEN ARAŞTIRMACILARA SERTİFİKALARI REKTÖR PROF. DR. FATİH YILMAZ TARAFINDAN VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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