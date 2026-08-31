Topkapı'da dokuz gün sürdü: 'Bir Milletin Zafer Günleri' etkinlikleri sona erdi

Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda dokuz gün süren program tamamlandı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Milletin Zafer Günleri' etkinlikleri, 22 Ağustos'ta Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda başlayan dokuz günlük programın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı finaliyle sona erdi. Etkinlikler boyunca tarihî canlandırmalar, konserler, geleneksel gösteriler ve çocuklara yönelik zengin içerikli programlar ziyaretçilerle buluştu.

Programın öne çıkan etkinlikleri:

Meydanda gerçekleştirilen etkinlikler arasında fetih canlandırmaları ve Çanakkale Müzesi sunumları dikkat çekti. Ayrıca mehter ve bando gösterileri, at ve poni gösterileri, kılıç-kalkan gösterileri, okçuluk performansları ile halk oyunları sergilendi. Ziyaretçilere açık olan meydan çarşısı, oba çadırları, geleneksel tatlar alanı, faytonlar, mezat ve hatıra fotoğraf imkânları program boyunca devam etti.

Final programı ve konuklar:

30 Ağustos'taki final programında çeşitli gösterilerin yanı sıra 'Zafer Kapısı-Köklerden Geleceğe' adlı program düzenlendi ve sanatçı Esat Kabaklı bir konser verdi. Etkinlikleri İstanbul Valisi Davut Gül ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da izleyerek alandaki programları takip etti.

Başkan Turan'ın değerlendirmesi:

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topkapı'da dokuz gün boyunca tarih ile bugünün buluşturulduğunu vurgulayarak, 'Fetih’ten Çanakkale’ye, Millî Mücadele’den 30 Ağustos’a uzanan büyük bir tarihî mirasın taşıyıcılarıyız. Zaferler ortak hafızamızın en güçlü sayfalarıdır. Bu hafızayı özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize aktarabilmek bizim için çok kıymetli. Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda 9 gün boyunca bu ruhu hep birlikte yaşadık' değerlendirmesinde bulundu.

FATİH BELEDİYESİ, "BİR MİLLETİN ZAFER GÜNLERİ" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 9 GÜN BOYUNCA TARİHİ CANLANDIRMALAR, KONSERLER, GELENEKSEL GÖSTERİLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK PROGRAMLAR DÜZENLENDİ.