Dolar 49,3271 +0,14%
Euro 55,1762 -0,03%
Bist 12.160,80 -0,86%
Altın Gram 6.653,49 -0,50%
EUR/USD 1,1181 -0,22%
Brent Petrol 106,85 +2,03%
--°

Orman boyunca sessiz adımlar: Çankırı'da nadir vaşak fotokapanla görüntülendi

Çankırı'da kurulan fotokapanlar, dünya çapında koruma altında olan nadir vaşağın ormanda yalnız yürüyüşünü gece kayıtlarına aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 15:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Orman boyunca sessiz adımlar: Çankırı'da nadir vaşak fotokapanla görüntülendi

Çankırı fotokapanları yaban hayatını belgeledi:

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameraları, bölgede nadir görülen bir tür olan vaşakı görüntüledi. Kamera kayıtlarında vaşağın ormanda tek başına yürüdüğü anlar net biçimde görüldü.

Görüntülerin doğaya katkısı:

Bu kayıtlar, dünya genelinde koruma altında olduğu belirtilen ve Türkiye’de nadir görülen bu türün varlığını belgeleyerek ekosistemin zenginliğine ışık tutuyor. Yerel düzeyde elde edilen görsel kanıtlar, vahşi yaşamın korunmasına dair farkındalık ve izleme çalışmalarına değerli veri sağlıyor. Vaşağın halk arasında anıldığı gibi "ormanın hayaleti" olarak karşımıza çıkması, türün gizemli ve ender görünümünü vurguluyor.

İzleme yöntemleri ve sonuçların önemi:

Fotokapanlarla yapılan izleme, türlerin doğal ortamlarında izlenmesini ve insan müdahalesi olmadan veri toplanmasını mümkün kılıyor. Çankırı’daki bu görüntüler, yerel yaban hayatı envanterine eklenebilecek somut kanıtlar sunuyor ve bölgedeki koruma çabalarını destekleyecek nitelikte. Çankırı ormanlarında tespit edilen vaşak, yaban hayatı izleme çalışmalarının sürekliliğinin önemini bir kez daha gösteriyor.

ÇANKIRI’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU İÇİN DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA...

ÇANKIRI’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU İÇİN DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA OLAN VAŞAK, FOTOKAPAN KAMERALARINA YAKALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa’da yoğun toz taşınımı günlük yaşamı etkiledi
images

Gaziantep'te öğle sağanağı cadde ve sokakları suyla kapladı
images

Van’ın Özalp ilçesinde çobanların kaydettiği yaban domuzu sürüsü mahalleye yakla...
images

Sivas'ın su arzı 2053'e dek planlandı: Hafik Koç regülatöründe son aşama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yeni bulgular

Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi

Tokat'ta sağlık şikayetleri sonrası yaklaşık 5 bin başvuru, analiz sonuçları bekleniyor

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi