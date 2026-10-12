Orman boyunca sessiz adımlar: Çankırı'da nadir vaşak fotokapanla görüntülendi

Çankırı fotokapanları yaban hayatını belgeledi:

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameraları, bölgede nadir görülen bir tür olan vaşakı görüntüledi. Kamera kayıtlarında vaşağın ormanda tek başına yürüdüğü anlar net biçimde görüldü.

Görüntülerin doğaya katkısı:

Bu kayıtlar, dünya genelinde koruma altında olduğu belirtilen ve Türkiye’de nadir görülen bu türün varlığını belgeleyerek ekosistemin zenginliğine ışık tutuyor. Yerel düzeyde elde edilen görsel kanıtlar, vahşi yaşamın korunmasına dair farkındalık ve izleme çalışmalarına değerli veri sağlıyor. Vaşağın halk arasında anıldığı gibi "ormanın hayaleti" olarak karşımıza çıkması, türün gizemli ve ender görünümünü vurguluyor.

İzleme yöntemleri ve sonuçların önemi:

Fotokapanlarla yapılan izleme, türlerin doğal ortamlarında izlenmesini ve insan müdahalesi olmadan veri toplanmasını mümkün kılıyor. Çankırı’daki bu görüntüler, yerel yaban hayatı envanterine eklenebilecek somut kanıtlar sunuyor ve bölgedeki koruma çabalarını destekleyecek nitelikte. Çankırı ormanlarında tespit edilen vaşak, yaban hayatı izleme çalışmalarının sürekliliğinin önemini bir kez daha gösteriyor.

ÇANKIRI’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU İÇİN DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA OLAN VAŞAK, FOTOKAPAN KAMERALARINA YAKALANDI.