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Eskişehir'de sağanakta kayganlaşan yolda taksi ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sağanak sonrası kayganlaşan yolda taksi ile panelvan çarpıştı; kaza sonucu 3 kişi hafif yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de sağanakta kayganlaşan yolda taksi ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde, sağanak yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

olayla ilgili inceleme:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; çarpışmanın kesin nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Kaza ile ilgili delillerin toplanması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınması sürüyor.

KAZA

KAZA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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