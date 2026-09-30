Eskişehir'de sağanakta kayganlaşan yolda taksi ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde, sağanak yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

olayla ilgili inceleme:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; çarpışmanın kesin nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Kaza ile ilgili delillerin toplanması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınması sürüyor.

KAZA