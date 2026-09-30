Fon soruşturmasında yeni adım: Tera yöneticileri de adliyeye sevk edildi

Fon soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan isimler:

Operasyonda, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münür Sarpyener, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, ayrıca Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat gözaltına alındı.

İşlemler ve adliyeye sevk:

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık raporları alınmasının ardından savcılığa sevk edilmek üzere adliyeye gönderildiler.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor; adli süreçle ilgili ayrıntılar yetkili makamlarca açıklanacak.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım yöneticileri dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildi