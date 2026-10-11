Bursaspor evinde tökezledi: Mardin 1969 Spor son dakikada 2-1 kazandı

Bursaspor 1-2 Mardin 1969 Spor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ev sahibi Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı'da karşılaştığı Mardin 1969 Spor karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç, özellikle son dakikalarda gelişen goller ve kartlar nedeniyle dikkat çekti.

Maçın öne çıkan anları:

İlk yarıda öne geçen taraf Mardin 1969 Spor oldu; Tonio Teklic (dk. 21) ile skor 1-0'a geldi. Bursaspor, ikinci yarıda oyuna ortak olarak 81. dakikada Kelechi Iheanacho ile eşitliği sağladı ancak maçın son anlarında Zdravko Dimitrov (dk. 90+4) takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde tempoyu ve kontrolü elinde tutma çabaları ile beraber cezalandıran kontra ataklar skoru belirledi.

Disiplin ve kritik kararlar:

Maçta disiplin cezasları sonuca doğrudan etki etti. Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er, 87. dakikada kırmızı kart gördü; Mardin cephesinden Alhassan ise uzatma dakikalarında (90+7) kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmada ayrıca sarı kartlar Zeki Yavru, Ivan Saranic ve Alperen Babacan (Bursaspor) ile Kerim Alıcı, Uğur Adem Gezer, Tonio Teklic ve Zdravko Dimitrov (Mardin 1969 Spor) adlı oyunculara çıktı. Bu kartlar maçın son bölümlerinde yapılan hamleleri ve taktik değişiklikleri sınırladı.

Kadrolar ve değişiklikler:

Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru, Alperen Babacan, Barış Gök (Ertuğrul Ersoy dk. 80), Juergen Elitim, Lynford Sackey Baker (Eyüp Akcan dk. 46), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 46), Kelechi Iheanacho, Aliou Badara Boutrah, Ivan Saranic (Hüseyin Maldar dk. 46). Teknik direktör: Mustafa Er.

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül (Berkay Doğan dk. 72), Kerim Alıcı (Eray Korkmaz dk. 64), Djordje Denic (Malcolm Wilks dk. 85), Adem Kabak, Behar Alhassan, Tonio Teklic (Emre Taşdemir dk. 85), Olarenwaju Kayode (Osman Yıldırım dk. 73), Zdravko Dimitrov. Teknik direktör: Ivaylo Petev.

Hakemler ve maç bilgileri:

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı. Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Dura, Ferhat Çalar. Goller: Tonio Teklic (dk. 21), Zdravko Dimitrov (dk. 90+4) — Mardin 1969 Spor; Kelechi Iheanacho (dk. 81) — Bursaspor.

Sonuç olarak Mardin 1969 Spor, kritik anları değerlendiren ve maçın son bölümünde hata yapmayan taraf olarak sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bursaspor ise maçın kaderini belirleyen son dakikalarda kalesinde gol görerek haftayı puansız kapattı.

TRENDYOL 1. LİG’DE BURSASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MARDİN 1969 SPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.