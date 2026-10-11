Uzatma anlarında beraberlik: Eskişehirspor 1 Etimesgut Spor 1

maç özeti:

Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Etimesgut Spor tarihlerindeki randevuda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosunda Yunus Emre Çakar, Emirhan Durmaz ve Elber Aslan görev aldı.

goller ve kritik anlar:

Etimesgut Spor, ikinci yarıda Sedat Şahintürk (dk. 58) ile öne geçti. Maçın son bölümünde Eskişehirspor baskısını artırdı ve uzatma anlarında Beykan Şimşek (dk. 90+5) ile skoru eşitledi. Bu son dakika golü maçın kaderini değiştirdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Eskişehirspor kadrosunda görev alan isimler şunlardı: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar (İsmail Kulet dk. 68), Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 63), Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Başer dk. 63), Hasan Kaya (Atalay Yıldırım dk. 78), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 68).

Etimesgut Spor cephesinde yer alan oyuncular: Siraç Tüfekçi, Muhammet Yeşil, Ümit Bayraktar, Efecan Mızrakcı, Yusuf Tekin (İbrahim Baran Kayıkçı dk. 77), Oktay Kısaoğlu, Sedat Şahintürk, Eren Aydın (Efe Arıgün dk. 68), Zekeriya Bulut (Hayrullah Erkip dk. 77), Güney Tutcuoğlu (Batuhan Yılmaz dk. 83), Enes Durmuş (Furkan Ceylan dk. 83).

Müsabakada çıkartılan sarı kartlar şu şekilde kaydedildi: Mehmet Bağlı (dk. 77), Beykan Şimşek (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90) (Eskişehirspor) ile Eren Aydın (dk. 36), Hayrullah Erkip (dk. 85), Siraç Tüfekçi (dk. 90+3), Ümit Bayraktar (dk. 90+4) (Etimesgut Spor).

Sonuç olarak hakem düdüğüyle birlikte her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı; maçın belirleyici anı, Eskişehirspor'un uzatma dakikasındaki eşitleme golü oldu.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTA MÜCADELESİNDE ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ETİMESGUT SPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.