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Eskişehir'de tartışma aile içi şiddete dönüştü: kadın darp edildi

Tepebaşı Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'ndeki evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kadın eşi tarafından darp edildi ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de tartışma aile içi şiddete dönüştü: kadın darp edildi

olayın gerçekleştiği adres ve müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerindeki bir ikamette, aile içinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında kadın, eşi tarafından darp edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri darp edilen kadına olay yerinde müdahale etti.

polis soruşturması:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmanın detayları ve olayın nedeni hakkında henüz ek bilgi paylaşılmadı.

ESKİŞEHİR&#039;DE MEYDANA GELEN AİLE İÇİ KAVGADA BİR KADIN, EŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE MEYDANA GELEN AİLE İÇİ KAVGADA BİR KADIN, EŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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