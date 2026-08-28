Eskişehir'de tartışma aile içi şiddete dönüştü: kadın darp edildi

olayın gerçekleştiği adres ve müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerindeki bir ikamette, aile içinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında kadın, eşi tarafından darp edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri darp edilen kadına olay yerinde müdahale etti.

polis soruşturması:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmanın detayları ve olayın nedeni hakkında henüz ek bilgi paylaşılmadı.

ESKİŞEHİR'DE MEYDANA GELEN AİLE İÇİ KAVGADA BİR KADIN, EŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ.