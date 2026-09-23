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Gönüllüler Kızılay Patnos Şubesi'nde Sütlü Pınar İlkokulu öğrencileriyle buluştu

Türk Kızılay Patnos Şubesi gönüllüleri Sütlü Pınar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle etkinlik yaptı; sohbet, oyun ve paylaşımla gün renklendi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gönüllüler Kızılay Patnos Şubesi'nde Sütlü Pınar İlkokulu öğrencileriyle buluştu

Patnos'ta Kızılay gönüllüleri okulda

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Türk Kızılay Patnos Şubesi gönüllüleri Sütlü Pınar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllüler, okulda düzenlenen program kapsamında çocuklarla yakından ilgilenip çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinlikler ve çocuklarla etkileşim:

Program boyunca gönüllüler çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti ve grup aktiviteleri yaparak onların eğlenmesine ve sosyalleşmesine katkı sundu. Etkinlikler, öğrencilerin yoğun ilgisi ve yüzlerindeki tebessümle renkli görüntüler oluşturdu.

Toplumsal katkı ve amaç:

Türk Kızılay Patnos Şubesi yetkilileri, bu tür ziyaretlerin amacının çocukların sosyal hayatına katkı sağlamak ve onlara güzel anılar bırakmak olduğunu vurguladı. Gönüllülerin okulla kurduğu temasın hem öğrenciler hem de toplum için olumlu etkiler yaratması hedefleniyor.

Gün sonunda öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler arasında oluşan sıcak atmosfer, ziyaretin hem eğitim hem de sosyal açıdan değerli bir etkinlik olarak hafızalarda yer etmesini sağladı.

PATNOS’TA KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

PATNOS’TA KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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