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Beylikdüzü'nde yaya geçidinde düşen kişiye motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Beylikdüzü'nde yaya geçidinde dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki Hakan E.'ye motosiklet çarptı; olay yerinde 1 kişi öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beylikdüzü'nde yaya geçidinde düşen kişiye motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

kaza anı ve ilk müdahale:

Olay, dün akşam saat 20.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidini kullanarak caddeyi karşıdan karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Hakan E., dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada bulvardan hızla gelen bir motosiklet sürücüsü, yere düşen Hakan E.'ye çarptı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Hakan E. için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakan E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere müdahale edildi.

görüntülerde neler görünüyor:

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Hakan E.'nin yaya geçidinde yürürken dengesini kaybedip düştüğü ve hemen ardından motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Kayıtlarda, çarpmanın ardından çevrede kısa süreli bir hareketlilik yaşandığı, vatandaşların ve motosikletlinin olay yerinde durduğu görülüyor.

soruşturma ve yetkili açıklamaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kazanın oluş şekline dair çalışma yürütüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beylikdüzü&#039;nde motosikletli yayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Beylikdüzü'nde motosikletli yayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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