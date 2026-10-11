Alanya'da oto yıkamada kavga can aldı: iki kişi hayatını kaybetti

olayın temel hatları:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında dün akşam saat 19.00 civarında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda silahla yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

yaralılara ilişkin son durum:

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ilk olarak Ahmet Çatar hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu için hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Olaydaki üçüncü yaralı H.T.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçleri tarafından olay anına ilişkin ilk müdahalelerin ve soruşturma sürecinin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

yetkililerin müdahalesi ve süreç:

Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarda, çok sayıda görgü tanığı ifadelerine başvurulduğu ve olayın ayrıntılarına ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve delillerin toplanmaya çalışıldığı bildirildi.

OLAY, DÜN AKŞAM SAAT 19.00 SIRALARINDA ALANYA'NIN FIĞLA MAHALLESİ BAĞCI CADDESİ ÜZERİNDEKİ BİR OTO YIKAMA DÜKKANINDA MEYDANA GELDİ (ARŞİV)