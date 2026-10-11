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Hedik geleneği İnönü Üniversitesi'nde canlandırıldı

İnönü Üniversitesi İİBF'nin gönüllülük dersi kapsamında düzenlediği etkinlikte buğday kaynatma kültürü tanıtıldı ve hedik ikram edildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hedik geleneği İnönü Üniversitesi'nde canlandırıldı

Etkinlikte neler yapıldı:

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında Merkezi Derslik Binası önünde düzenlenen etkinlikte, geleneksel buğday kaynatma kültürü tanıtılarak hedik geleneği yaşatıldı.

Geleneklerin aktarımı:

Organizatörler, etkinliğin amaçlarının genç kuşaklara geleneksel mutfak kültürünü aktarmak ve üniversite içinde birlikteliği güçlendirmek olduğunu vurguladı. Buğday, hem temel bir gıda ürünü hem de kültürel hafızanın ve paylaşma anlayışının önemli bir parçası olarak sunuldu.

Konuşmalar ve sunumlar:

İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, buğdayın bulgura dönüştürülmesi sürecinin tarih boyunca komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve dayanışma kültürünü desteklediğini belirterek etkinliğin geleneksel değerlerin öğrencilere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Etkinlikte konuk konuşmacı olarak yer alan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç ise Malatya'nın geleneksel mutfak kültürü, yöresel lezzetler ve gastronomi turizmi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara hazırlanan hedik ikram edildi; etkinlik, kültürel paylaşım ve birliktelik atmosferi içinde sona erdi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE &quot;HEDİK&quot; GELENEĞİ YAŞATILDI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE "HEDİK" GELENEĞİ YAŞATILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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