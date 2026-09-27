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Eskişehirspor evinde farklı kazandı: 7-1'lik net galibiyet

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Fethi Heper'de Balıkesirspor'u 7-1 yendi; Kerem Baykuş, Hasan Kaya ve İsmail Kulet'in golleri öne çıktı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirspor evinde farklı kazandı: 7-1'lik net galibiyet

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşma Fethi Heper Stadı'nda oynandı; hakem triosunu Feridun Daldaş, Hüseyin Yazıcılar ve Musa Eren oluşturdu.

maçın kırılma anları:

Eskişehirspor karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk yarıda farkı açtı. Kerem Baykuş 12. dakikada fileleri sarsarak skoru 1-0'a taşıdı, ardından Hasan Kaya 25. dakikada durumu 2-0 yaptı. İlk yarının son bölümünde Arda Okumuş (31') ile ev sahibi ekip üç farklı üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda da Eskişehirspor etkisini sürdürdü; Ahmet Dereli 60. dakikada skoru 4-0'a getirirken oyuna sonradan giren oyuncular devreye girip skora katkı sağladı. Mert Başer 75', Balıkesirspor'dan Emre Gemici ise 80'de fileleri havalandırdı. Eskişehirspor'da Atalay Yıldırım 86'da ve son olarak oyuna sonradan giren İsmail Kulet 90+4'te skoru belirledi ve maç 7-1 sona erdi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar, Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 56), Beykan Şimşek (Atalay Yıldırım dk. 73), Mehmet Bağlı (Mert Başer dk. 73), Kerem Baykuş (Fırat Sarı dk. 62), Hasan Kaya (İsmail Kulet dk. 62), Ahmet Dereli.

Balıkesirspor: Arda Akbulut, Ayberk Kaygısız (Ahmet Uzun dk. 46), Erdoğan Kaya, Hüseyin Ayan, Ferit Özler, Serhat Velioğlu (Mustafa Mete Tetik dk. 62), Muhammed Şahingöz, Ali Sinan Gayla (Celal Emir Dede dk. 74), Akın Akman (Erdal Kaya dk. 46), Göktuğ Yılmaz (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 36), Emre Gemici.

Goller: Kerem Baykuş (dk. 12), Hasan Kaya (dk. 25), Arda Okumuş (dk. 31), Ahmet Dereli (dk. 60), Mert Başer (dk. 75), Atalay Yıldırım (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90+4) — Eskişehirspor; Emre Gemici (dk. 80) — Balıkesirspor.

Sarı kartlar: Ozan İsmail Koç, Bora Göymen, İsmail Kulet (Eskişehirspor); Erdoğan Kaya, Emre Gemici, Muhammed Şahingöz (Balıkesirspor).

NESİNE 3. LİG 2. GRUP 4. HAFTA MÜCADELESİNDE ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA BALIKESİRSPOR&#039;U 7-1 MAĞLUP...

NESİNE 3. LİG 2. GRUP 4. HAFTA MÜCADELESİNDE ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA BALIKESİRSPOR'U 7-1 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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