Berfu Cengiz Ankara'da kariyerinin ilk WTA 125 kupasını kaldırdı

turnuva ve şampiyonluk özeti:

Topspin Tenis Spor Kulübü'nde 21-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Türk Telekom Ankara Open, milli tenisçi Berfu Cengiz'in kariyerindeki dönüm noktalarından birine tanık oldu. Cengiz, ana tablodan başlayarak üst üste galibiyetlerle finalde Sırp seribaşı Teodora Kostovic'i mağlup etti ve turnuvanın tekler şampiyonu oldu.

turnuva yolculuğu:

Ana tablo mücadelesine turnuvanın 4 numaralı seribaşı Polonyalı Martyna Kubka karşısında başlayan Cengiz, ilk turu 6-2, 6-4 ile tamamladı. İkinci turda bir diğer milli sporcu Ayşegül Mert ile karşılaşan Cengiz, ilk seti tie-break'te 7-6(2) kazanıp ikinci seti 6-2 ile alarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Çinli Han Shi ile korta çıkan milli sporcu, maçı 6-3, 6-4 sona erdirerek WTA 125 seviyesinde ilk yarı finaline adını yazdırdı. Yarı finalde yine bir Türk rakip olan Deniz Dilek karşısında kortta etkili bir performans sergileyen Cengiz, karşılaşmayı 6-1, 6-1 ile kazanarak finale çıktı.

finalin kırılma anları:

Finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Teodora Kostovic ile karşılaşan Cengiz, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen oyundan kopmadı. İkinci seti 6-4 kazanarak maçı üçüncü sete taşıyan milli sporcu, final setinde yaşanan sıkı mücadelenin ardından 7-5 ile galip geldi ve kupayı kaldırdı.

Bu sonuçla Berfu Cengiz, WTA 125 seviyesinde kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti ve turnuvadan 15 bin 500 dolar para ödülü ile ayrıldı.

türkiye için anlamı:

Berfu Cengiz'in zaferi, Türk kadın tenisinin WTA düzeyindeki önemli başarılarına yeni bir halka ekledi. Daha önce Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez gibi isimler WTA 250 seviyesinde şampiyonluklar elde etmişti; Cengiz de Ankara'daki zaferiyle WTA düzeyinde tekler kupası kazanan Türk sporcular arasına girdi.

Topspin Tenis Spor Kulübü'ndeki organizasyon, yerli seyirci desteği ve milli oyuncuların güçlü performansıyla dikkat çekti; Cengiz'in başarısı, kısa vadede Türk kadın tenisinin moral ve görünürlüğünü artırması bekleniyor.

ANKARA’DA TOPSPİN TENİS SPOR KULÜBÜ’NDE DÜZENLENEN WTA 125 SEVİYESİNDEKİ TÜRK TELEKOM ANKARA OPEN, MİLLİ SPORCU BERFU CENGİZ’İN ŞAMPİYONLUĞUYLA TAMAMLANDI.