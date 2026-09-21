Etimesgut'ta caddede çarpışma: genç yaya motosikletli kuryeyle çarpıştı

Etimesgut'ta kaza nasıl meydana geldi:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde sabah saatlerinde, Yeşilova Mahallesi yönüne geçmeye çalışan 20'lerindeki E.Y.'ye seyir halindeki bir motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza anı, arkadaki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.Y.'yi tedavi için Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis soruşturması ve delil incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olay yerindeki incelemeler ile araç kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirerek çarpmanın nedenini ve sorumluluğu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza kurye çarptı: O anlar kamerada