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Etimesgut'ta caddede çarpışma: genç yaya motosikletli kuryeyle çarpıştı

Ankara Etimesgut'ta Necmettin Erbakan Caddesi'nde 20'lerindeki E.Y.'ye motosikletli kurye çarptı; yaralı genç Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Etimesgut'ta caddede çarpışma: genç yaya motosikletli kuryeyle çarpıştı

Etimesgut'ta kaza nasıl meydana geldi:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde sabah saatlerinde, Yeşilova Mahallesi yönüne geçmeye çalışan 20'lerindeki E.Y.'ye seyir halindeki bir motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza anı, arkadaki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.Y.'yi tedavi için Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis soruşturması ve delil incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olay yerindeki incelemeler ile araç kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirerek çarpmanın nedenini ve sorumluluğu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza kurye çarptı: O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza kurye çarptı: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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