Etü'de terörsüz Türkiye paneli: tarih, demokrasi ve hukuk devleti masaya yatırıldı

Etkinlik ve katılımcılar

Erzurum Teknik Üniversitesinde düzenlenen panel, Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Bülent Çakmak açılış konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye için önemli bir dönemeç olduğunu belirtti. Çakmak, sürecin ilerleyen dönemlerde olumlu kazanımlar sağlayacağını, bunun için süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesinin gerektiğini vurguladı. Konuşmasında terörle mücadelenin tarihsel boyutu ve demokratikleşme adımlarına dikkat çekti; hukuk devleti ilkesinin toplumsal yaşam için önemi üzerinde durdu.

tarihsel ve hukuki boyutların tartışılması:

Prof. Dr. Uğur Akbulut Türkiye'nin yakın tarihindeki gelişmeler ve terör olgusunun toplumsal yansımalarını tarihsel bir çerçevede değerlendirdi. Akbulut, sürecin arka planına ilişkin bilgiler paylaşarak, geçmiş deneyimlerin bugünkü demokratikleşme çabalarına ışık tuttuğunu ifade etti.

ETÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bakır ise konuyu felsefi ve hukuki açıdan ele aldı; demokratik toplum düzeninin temel unsurları, hukuk devleti anlayışı ve toplumsal barışın tesisinde bu ilkelerin rolünü katılımcılarla paylaştı.

Panel, konuşmaların ardından gerçekleştirilen değerlendirmeler ve soru-cevap bölümüyle sona erdi; etkinlik, katılımcılar arasında konuya dair perspektiflerin zenginleşmesine katkı sağladı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE (ETÜ), “TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TARİHSEL SÜREÇ, DEMOKRATİKLEŞME VE HUKUK DEVLETİ” KONULU PANEL DÜZENLENDİ.