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Güneş yatırımları işletmelere maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik sunuyor

Volkan Yılmaz, öz tüketim odaklı güneş enerjisi yatırımlarının işletmelere maliyet kontrolü, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilirlik sağladığını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Güneş yatırımları işletmelere maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik sunuyor

Güneş yatırımları işletmelere maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik sunuyor

CW Enerji, işletmelere enerji maliyetlerini azaltma, uzun vadeli tasarruf sağlama ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma imkanı sunan güneş enerjisi santrali yatırımlarına odaklanıyor. Şirketin CEO'su Volkan Yılmaz, artan enerji maliyetleri karşısında GES yatırımlarının işletmeler için stratejik bir çözüm olduğunu vurguluyor.

neden güneş enerjisi stratejik bir tercih:

Yılmaz, öz tüketim odaklı enerji üretiminin işletmelerin elektrik ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kendi tesislerinde karşılayarak enerji maliyetlerini kontrol altına alabildiğini belirtiyor. Bunun sonucu olarak işletmeler, elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkileniyor ve uzun vadede finansal planlamalarını daha öngörülebilir hale getiriyor. Yılmaz, "GES yatırımı gerçekleştiren işletmeler, elektrik ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kendi tesislerinde üreterek enerji maliyetlerini kontrol altına alabiliyor" diyerek öz tüketimin önemini özetledi.

uzun ömür, düşük bakım ve çevresel kazanımlar:

Güneş enerjisi sistemleri, doğru projelendirme ve kaliteli ekipmanla kurulduğunda uzun yıllar yüksek verimlilikle çalışıyor. Yılmaz, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek performans sayesinde GES projelerinin işletmelere güvenilir bir yatırım modeli sunduğunu söyledi. "Güneş enerjisi artık yalnızca çevreci bir yatırım değil, aynı zamanda işletmeler için güçlü bir rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yatırım aracı haline geldi," ifadeleriyle yatırımın hem çevresel hem ticari getirisine dikkat çekti.

Yılmaz ayrıca güneş enerjisinin karbon emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilirlik raporlamalarında sağladığı avantajlara işaret etti. Kurulan sistemler sayesinde işletmeler karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltabiliyor, bu da uluslararası iş birlikleri ve marka konumlandırması açısından ek faydalar sunuyor.

Enerji arz güvenliği bakımından da kendi elektriğini üretebilen işletmelerin üretim süreçlerini daha güvenli ve öngörülebilir şekilde yönetebildiğini belirten Yılmaz, GES yatırımlarının enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini vurguladı.

CW Enerji olarak şirketin sunduğu hizmetler arasında "güneş paneli üretiminden anahtar teslim GES projelerine kadar geniş bir yelpaze" bulunduğunu söyleyen Yılmaz, yerli üretim gücü, mühendislik tecrübesi ve yenilikçi teknolojilerle işletmelere özel çözümler geliştirdiklerini belirtti. "Amacımız, daha fazla işletmenin yenilenebilir enerjiye geçişini destekleyerek hem ülke ekonomisine hem de sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaktır," dedi.

CW ENERJİ CEO’SU VOLKAN YILMAZ, GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN KRİTİK ÖNEME...

CW ENERJİ CEO’SU VOLKAN YILMAZ, GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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