Konya'nın geleceği için ortak akıl çağrısı: TMMOB ile Konya Ticaret Odası bir araya geldi

Toplantı ve katılımcılar:

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu (İKK) İstişare Toplantısı'na katılarak kentte faaliyet gösteren meslek odalarının başkan ve temsilcileriyle buluştu. Toplantı, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve TMMOB bünyesindeki şube başkanları, il temsilcileri ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Gündem maddeleri ve değerlendirilen konular:

Toplantıda Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi, meslek odalarının yürüttüğü çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği imkânları ele alındı. Öztürk, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat ekseninde şehrin güçlü üretim yapısının korunması ve ileri taşınmasında meslek odalarının uzmanlıklarının önemine dikkat çekti. Katılımcılar, kent gündemindeki başlıkları geniş bir perspektifle değerlendirdi ve ortak çalışma alanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ortak akıl ve iş birliğine vurgu:

Toplantının açılış konuşmasını yapan TMMOB Konya İKK Genel Sekreteri ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan, Konya'nın gelişimine ilişkin meselelerin farklı disiplinlerin görüşleriyle ele alınmasının önemini vurguladı ve meslek odalarının birikiminin kent için değerli bir kaynak olduğunu belirtti. Arslan, kurumlar arası güçlü iletişim ve iş birliğinin Konya'nın geleceğine katkı sağlayacağını ifade ederek Selçuk Öztürk'e katılımı için teşekkür etti.

Öztürk toplantıda, "Konya'nın geleceğini ilgilendiren konularda ortak aklı güçlendirmeli, şehrimizin sahip olduğu bilgi, tecrübe ve üretim gücünü ortak hedefler etrafında buluşturmalıyız" diye konuştu. Şehir planlama, mühendislik, mimarlık ve üretim gibi alanlarda meslek odalarının sunduğu görüşlerin kent politikalarına rehberlik edebileceğini belirtti.

Ekonomik çeşitlilik ve rekabet gücü:

Öztürk, Konya'nın çok sektörlü üretim yapısı ve ihracat kapasitesine vurgu yaparak, bu çeşitliliğin kentin ekonomik dayanıklılığını ve yeni pazarlara açılma kabiliyetini artırdığını dile getirdi. Konya ekonomisinin bugün ulaştığı seviyeyi uzun süreli üretim ve girişimcilik kültürüne bağlayan Öztürk, şehrin potansiyelinin daha yüksek olduğuna inandıklarını söyledi.

Konya Ticaret Odası olarak önceliklerinin arasında katma değerli üretim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve ihracatın güçlendirilmesi bulunduğunu belirten Öztürk, üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaları geniş bir perspektifle yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, ihracat, mesleki eğitim ve verimlilik gibi alanlarda oluşturulan yapıların iş dünyasına doğrudan katkı sağladığına dikkat çekti.

Sonuç ve kapanış:

Toplantı, meslek odalarının Konya gündemine dair görüş ve değerlendirmelerini paylaşmasının ardından sona erdi. TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Arslan tarafından Selçuk Öztürk'e hediye takdim edildi ve katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. Görüşmeler, Konya'da sürdürülebilir iş birliği ve ortak akıl çerçevesinde ilerlemeye yönelik güçlü bir zemin oluşturduğunu ortaya koydu.

KONYA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, TMMOB KONYA İL KOORDİNASYON KURULU (İKK) İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILARAK MESLEK ODALARININ BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.