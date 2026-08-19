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Organik üzüm üreticisinin hasadı Box'la kolaylaştı

Saruhanlı’da yürütülen projeyle 113 organik üzüm üreticisine 650 adet Box dağıtıldı; hasat, depolama ve nakliyede iş gücü azalırken kalite yükseliyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Organik üzüm üreticisinin hasadı Box'la kolaylaştı

Projenin uygulaması ve dağıtımı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında hayata geçirilen "Organik üzümün Box’ta başım rahatta" projesi kapsamında, Saruhanlı ilçesinde organik üzüm üretimi yapan 113 üreticiye toplam 650 adet box dağıtıldı.

Dağıtılan box'ların üreticiler tarafından amacına uygun şekilde kullanılmaya başlandığı bildirildi. Yetkililer, boxların hasat, depolama ve nakliye süreçlerinde kolaylık sağladığını, iş gücü ihtiyacını azalttığını ve hasat sonrası muhafaza şartlarının iyileştirilmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Box'ların sağladığı avantajlar:

Boxlar hasat sırasında üzümlerin daha düzenli toplanmasını ve taşınmasını sağlayarak fiziksel zarar ve kayıpları azaltmayı hedefliyor. Düzenli depolama imkânı, ürün kalitesinin korunmasına ve hasat sonrası saklama koşullarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca box kullanımı, organik üretimde kontrol ve kayıt süreçlerinin daha tutarlı yürütülmesine katkı veriyor; üreticilerin modern hasat ve taşıma yöntemlerinden faydalanmasını kolaylaştırıyor.

Hedefler ve beklentiler:

Projenin öncelikli hedefleri arasında organik tarımın yaygınlaştırılması, üreticilerin taşıma ve muhafaza kapasitelerinin güçlendirilmesi ve hasat sonrası verimliliğin artırılması yer alıyor. Yetkililer, dağıtılan boxların doğru kullanımının ürün kayıplarını azaltacağını ve üzüm kalitesinin korunmasına katkı sunacağını belirtiyor.

Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla üreticilerin iş süreçlerinde verimlilik ve kayıt takibinde artış bekleniyor; bunun organik üretimin denetim ve pazarlama süreçlerine olumlu yansıması öngörülüyor.

MANİSA’NIN SARUHANLI İLÇESİNDE ORGANİK ÜZÜM ÜRETİMİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN...

MANİSA’NIN SARUHANLI İLÇESİNDE ORGANİK ÜZÜM ÜRETİMİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "ORGANİK ÜZÜMÜN BOX’TA BAŞIM RAHATTA" PROJESİ KAPSAMINDA 113 ÜRETİCİYE 650 ADET ÜZÜM BOX’I DAĞITILDIĞI AÇIKLANDI. BOX’LARIN HASAT, DEPOLAMA VE NAKLİYE SÜREÇLERİNDE ÜRETİCİLERE KOLAYLIK SAĞLADIĞI BELİRTİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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