İş gücünde olumlu sinyal: işsizlik yüzde 7,9 ile çeyreklik bazda en düşük

İşsizlik yüzde 7,9 ile 2005'ten bu yana çeyreklik bazda en düşük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında bu yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranının bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 olduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, bu düşüşün 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda kaydedilen en düşük seviye olduğunu vurguladı.

Genç işsizlikteki gelişme:

Genç nüfusta da olumlu bir tabloya işaret eden veriler ışığında, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 13,9 seviyesine geriledi. Işıkhan, gençlerin işgücüne katılımını kolaylaştıracak ve eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamaların hayata geçirilmesine devam edileceğini belirtti.

İstihdam ve işgücü göstergeleri:

Veriler, istihdam tarafında da artış olduğunu gösteriyor; istihdam sayısı ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak kaydedildi. Aynı dönemde işgücü 35 milyon 278 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 52,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan programların olumlu sonuç verdiğini belirterek işçi, işveren ve kamu kesimlerinin desteğiyle istihdamı güçlendirme hedefinin süreceğini ifade etti. Açıklamalar, işgücünde toparlanma sinyali verdiğini gösterse de bakanlığın genç istihdamı ve eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek adımları sürdürme taahhüdü öne çıkıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İŞSİZLİK ORANINA İLİŞKİN, "BU YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE 0,3 PUANLIK AZALIŞ İLE YÜZDE 7,9 OLARAK GERÇEKLEŞEN İŞSİZLİK ORANI, 2005 YILINDAN İTİBAREN ÇEYREKLİK BAZDA EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ" DEDİ.