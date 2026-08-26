Evlerin önünde kayıtlı korku: Üsküdar ve Beykoz'da 4 kişi tutuklandı

Olay ve operasyon:

İstanbul Emniyeti'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar ve Beykoz'da vatandaşların ikametlerine ateş ederek haraç istedikleri iddia edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, saldırılara ilişkin görüntüler ile tehdide ilişkin iletişim kayıtları tespit edildi.

Soruşturmanın bulguları:

İncelemelere göre şüphelilerden bir grup, 14 Ağustos Cuma günü Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde bir ikamete ateş açtı; bu eylemin kaydını alıp mağdurlara göndererek tehditte bulundukları belirlendi. Ayrıca, 21 Ağustos Cuma günü Beykoz Poyrazköy Mahallesi'nde de bir konuta ateş açıldığı ve aile bireylerinin yurt dışı bağlantılı hatlar üzerinden tehdit edildiği tespit edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle analiz ederek saldırganların kimlik ve adres bilgilerine ulaştı.

Yakalama, deliller ve yargılama:

Operasyon kararıyla polis ekipleri, 21 Ağustos tarihinde Bağcılar ve Güngören'de eş zamanlı baskınlar düzenledi; sonuçta 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adres aramalarında 1 adet 9mm ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin elektronik cihazlarında eylemlere ilişkin video ve mesaj içerikleri bulundu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. Emniyet yetkilileri, dosyadaki görüntü ve dijital delillerin soruşturmanın seyrinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Görüntüler ortaya çıktı:

Olay yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin evlerin önlerine gelerek ateş ettikleri ve bu anları kayda aldıkları açıkça görülüyor. Bu görüntüler, mağdurlara gönderilerek tehdidin sürdürüldüğünü doğruluyor ve soruşturmada delil niteliği taşıyor.

Üsküdar ve Beykoz’da evleri kurşunlayıp haraç isteyen 4 şüpheli tutuklandı