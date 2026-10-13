Eyüpspor'da 10 kişi eksik kalmak maçın akışını değiştirdi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenildi. Maçın ardından takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı değerlendirmelerde bulundu ve sonucun oluşmasında 10 kişi kalmanın belirleyici olduğunu vurguladı.

maçın kırılma anları:

Dalcı, özellikle 85 dakika boyunca 10 kişi oynamanın zorluklarına dikkat çekti ve "85 dakika 10 kişi oynamak gerçekten kolay değil bu ligde" sözleriyle durumun ciddiyetini özetledi. Karşılaşmada iki penaltı ve iki bireysel hata skora doğrudan yansıdı; ilk yarı 10 kişi olmalarına rağmen oyun dengenin korunduğu bir görüntü sundu, ancak 55. dakikaya kadar gelen bireysel hata ile skor 2-0’a geldi ve bundan sonra maçın kontrolünü sağlamak zorlaştı.

dalcı'nın değerlendirmesi ve öncelikler:

Teknik direktör, Göztepe'nin atletik yapısının rakibe avantaj sağladığını belirterek, bu gücün skora çevrildiğini söyledi. Takımın sahada daha dayanıklı ve sistemli görünmesi gerektiğini vurgulayan Dalcı, Bunu değiştirmek, geliştirmek bizim işimiz dedi ve oyuncularını saha içinde daha güçlü hâle getirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini ekledi.

Dalcı ayrıca, 2-0’dan sonra takımın yeterince direnç gösterememesinin doğal karşılanması gerektiğini ifade etti; yine de hedeflerinin vazgeçmeden takım halinde doğru oyunu kurmak ve daha güçlü, kazanılabilir oyunlar oynamak olduğunu açıkladı. Sonuç odaklı gözlemlerle birlikte teknik ekip, toparlanma sürecine odaklanacaklarını ve çalışmaları sürdürerek ligde daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Göztepe'ye 4-0 mağlup olan Eyüpspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı, 85 dakika 10 kişi oynamanın kolay olmadığını dile getirdi.