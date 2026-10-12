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Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: deplasmana yasak son bulsun

Beşiktaş, Trabzonspor'un 'deplasmana yasak kaldırılsın' çağrısına katılarak, taraftarların maçlarda deplasman tribününde olmasının sağlanmasını istedi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: deplasmana yasak son bulsun

Beşiktaş'tan destek paylaşımı

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un başlattığı 'deplasmana yasak kaldırılsın' çağrısına açık destek verdi. Mesajda Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında karşılaşacakları rakip olarak Trabzonspor'a atıf yapıldı ve taraftarların futboldaki önemine vurgu yapıldı.

Beşiktaş, açıklamasında taraftarları futbolun en önemli unsurlarından biri olarak tanımlayarak, her renkten futbolseverin gönül verdiği takımını ülkenin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmesi gerektiğini belirtti.

karşılıklı davet ve beklenti:

Açıklamada Beşiktaş JK, deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında taraftarlarının deplasman tribününde bulunmasını arzuladığını ifade etti; aynı şekilde evlerinde oynayacakları karşılaşmada Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını duyurdu.

Metinde ayrıca, kulübün uygulamayı eleştiren tutumu öne çıktı ve 'ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı' ifadeleriyle, söz konusu uygulamanın çağrıların ardından son bulması temennisi paylaşıldı. Kulübün bu desteği, tribünlerin yeniden tam kapasite ve karşılıklı destek içinde buluşması yönünde ortak bir çağrı niteliği taşıyor.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR&#039;UN &quot;DEPLASMANA YASAK KALDIRILSIN&quot; PAYLAŞIMINA DESTEK VEREREK ÇAĞRIDA...

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'UN "DEPLASMANA YASAK KALDIRILSIN" PAYLAŞIMINA DESTEK VEREREK ÇAĞRIDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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