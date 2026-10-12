Galatasaray'dan yedi yıl aradan sonra kupaya dönüş

galatasaray 7 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı:

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek turnuvayı kazandı. Karşılaşma toplam 121 dakika sürdü ve sarı-kırmızılı ekip organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti; önceki zafer 2019'daydı.

maçın kırılma anları:

Galatasaray maça iyi başladı ve blok ile hücum organizasyonundaki etkinliğiyle ilk seti 25-22 aldı. İkinci sette Ma’a ve Patry'nin katkılarıyla rakibe izin vermeyen sarı-kırmızılılar seti 25-21 kazanarak durumu 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette Ziraat Bankkart toparlandı; Nimir Abdelaziz'in hücumdaki performansıyla (o sette 10 sayı) başkent temsilcisi 25-19 ile karşılık verdi. Dördüncü sette her iki takımda da hata oranı düştü; kritik anlarda üstünlüğü koruyan Galatasaray seti 25-21 alarak maçı noktaladı. Set süreleri sırasıyla 31, 31, 27 ve 32 dakika olarak kaydedildi.

kadrolar ve hakemler:

Maçta görev yapan hakemler Ozan Sarıkaya ve Koray Yılmazgil oldu. Ziraat Bankkart kadrosunda Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Toniutti; yedeklerden Berkay Bayraktar, Gladyr ve Burakhan Tosun yer aldı. Galatasaray'da ise Doğukan Ulu, Ma’a, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Patry ve Maar ilk altıyı oluştururken Abdulsamet Yalçın, Can Koç ve Gökçen Yüksel kulübede bekledi.

Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve diğer protokol üyeleri yer aldı. Galatasaray'ın bu zaferi, takımın ulusal arenadaki iddiasını pekiştirirken kulübün kupalar defterine 2019'dan sonra ikinci kez bu ismi yazdırdı.

2026 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA ZİRAAT BANKKART'I 3-1 MAĞLUP EDEN GALATASARAY, 7 YIL ARADAN SONRA KUPAYI İKİNCİ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ.