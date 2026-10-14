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Eyüpsultan bulvarında yağışın ardından yol çökmesi trafiği kilitledi

İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda sağanak sonrası yol çöktü, trafik kilitlendi; polis önlem aldı, ekipler kepçe ile müdahale ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan bulvarında yağışın ardından yol çökmesi trafiği kilitledi

Eyüpsultan Bulvarı'nda çökme meydana geldi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Eyüpsultan Bulvarı'nın bir bölümünde yol çöktü. Olayın hemen ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve yaya ile araç trafiğini kontrol altına almaya başladı.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine gelen müdahale ekipleri, çökme bölgesinde çalışma başlattı. Ekipler, alanın daha da zarar görmesini önlemek için etrafı güvenlik şeridiyle kapattı ve kepçe ile zeminde kaldırma ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirdi.

ulaşımda aksama ve vatandaşların durumu:

Yol çökmesi sonucu güzergâhta trafik kilitlendi, sürücüler ve yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bölgedeki vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı; yetkililer alternatif güzergâh kullanımı ve sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili olarak daha geniş çaplı bir hasar tespiti ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eyüpsultan’da yol çöktü, trafik kilitlendi

Eyüpsultan’da yol çöktü, trafik kilitlendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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