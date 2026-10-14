Kocaeli'de sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma sonucu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Ev aramaları ve ele geçirilenler:

Çalışma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör, kurusıkı tabanca, 79 adet 7,65 milimetre çapında fişek ile 3,2 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturmanın seyri:

Yakalanan 17 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Emniyet ekipleri, elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam ediyor.

KOCAELİ'DE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN SİLAH VE SUÇLA BAĞLANTILI PAYLAŞIMLAR YAPTIKLARI BELİRLENEN 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI.