94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Babadağ'da ilk uçuş deneyimi:

94 yaşındaki Yakup Kaya, Almanya'dan tatil için geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşamının ilk yamaç paraşütü uçuşunu gerçekleştirdi. Babadağ'ın 1900 rakımlı pistinden tecrübeli pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı ve uçuş anları aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

kalkış ve uçuş sırasında yaşananlar:

Kaya'nın kalkışı rahat geçti; havada kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi. Uçuş boyunca çevresindekilerle paylaştığı mutluluk ve heyecan dikkat çekti.

pilotun değerlendirmesi ve yolculuğun önemi:

Tecrübeli pilot Burak Pınar, gerçekleştirdikleri uçuşu şu sözlerle değerlendirdi: "Bugüne kadar 94 yaşındaki Yakup dede en yaşlı yamaç paraşütü yapan kişi oldu. Her şey çok güzel geçti". Kaya ise uçuşun ardından, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu an, 94 yaşındaki bir kişinin yeni deneyimlere açık olduğunun sembolü olarak paylaşıldı; hem katılımcılar hem de izleyenler için unutulmaz bir anı olarak kayda geçti.

ALMANYA’DAN TATİL İÇİN MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNE GELEN 94 YAŞINDAKİ YAKUP KAYA, HAYATINDA İLK KEZ YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU.