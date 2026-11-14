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Üsküdar sahilinde dalgaların ıslattığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Üsküdar sahilinde lodosla yükselen dev dalgaların ıslattığı gençlerin anları, içerik üreticisi Yusuf Albayrak'ın kaydıyla milyonlarca kez izlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Üsküdar sahilinde dalgaların ıslattığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Üsküdar sahilinde lodos ve dev dalgalar

Dün akşam saatlerinde Üsküdar Sahilinde etkili olan lodos, denizde metrelerce yüksekliğe ulaşan dev dalgalar oluşturdu. Sahilde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üç genç, dalgaların aniden kıyıya vurmasıyla suların içinde kaldı. O anlar, içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) tarafından kayıt altına alındı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

o anların kaydı ve yayılması:

Video kaydını yapan Yusuf Albayrak, lodoslu günlerde dalga görüntüleri çektiğini belirtti. Albayrak, videoda gençleri görünce onları kayda aldığını ve sonucu beklemediğini söyledi. Kaydın ardından video çok sayıda izlenme aldı; Albayrak, bunun 46 milyon izlenmeye ulaştığını ve hâlâ izlendiğini aktardı. Video sonrası gençleri bir kafeye götürüp onlara çay ısmarladığını ve evlerine gönderdiğini de dile getirdi.

gençlerin anlatımı ve sosyal medyanın tepkisi:

Islanan gençlerden Ekrem Azze (16), Yusuf Albayrak'ı sahilde video çekerken gördüklerini ve dalgaların arasında güzel bir manzara yakaladıklarını söyledi. Bir diğer genç Yusuf Bertan (17), anın eğlenceli olduğunu, birkaç gazeteci ve izleyicinin de olayı takip ettiğini ifade etti. Abdurrahman Bozok (16) ise böyle bir anı yaşamak istediklerini belirterek yaşananlardan memnun olduğunu aktardı.

Olayı haberleştiren İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla yapılan röportajda, videonun kısa sürede yayıldığı ve farklı bölgelerden izlendiği vurgulandı. Gençler ve içerik üreticisi yaşanan anı hem şaşkınlık hem de keyif öğeleriyle anlattı; görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

İÇERİK ÜRETİCİSİ (ORTADA) VE GENÇLER TOPLU FOTOĞRAF

İÇERİK ÜRETİCİSİ (ORTADA) VE GENÇLER TOPLU FOTOĞRAF

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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