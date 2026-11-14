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Nilüfer halkı madencilik kararlarına ortak itiraz etti

Nilüfer’de sivil toplum ve vatandaşlar, orman, su ve tarımı tehdit eden taş ocaklarının kapasite artışlarının durdurulmasını ve sahaların rehabilite edilmesini talep etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nilüfer halkı madencilik kararlarına ortak itiraz etti

basın açıklaması ve katılımcılar:

Nilüfer Kent Konseyi, Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Hasanağa Göleti kıyısında düzenlenen basın açıklamasına; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, DOĞADER Başkanı Murat Demir, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Murat Korkut, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Dönem Sözcüsü Melike Baysal, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, sahanın orman alanı içinde ve Hasanağa Barajı’na çok yakın olduğunu belirtti. Tan, maden faaliyetlerinin kırsal yolları yoğun kamyon trafiğine açtığını, toz ve hava kirliliği yaratarak halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi ve projelerin yalnızca ruhsat bazlı değil, Bursa geneline yönelik bütüncül bir çevre planlaması içinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

endişeler ve talepler:

Basın açıklamasında öne çıkan talepler arasında mevcut maden sahalarında kapasite artışlarının derhal durdurulması ve işletmelerin kapasiteleri uygun hale getirilene kadar yeni genişlemelerin onaylanmaması yer aldı. Katılımcılar ayrıca maden sahalarının rehabilite edilmesi ve bölgenin su kaynakları ile tarımsal üretim potansiyelinin korunması gerektiğini dile getirdi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Hasanağa ve Kayapa havzasının kontrolsüz madencilik yüzünden zarar gördüğünü ifade ederek, bölgedeki doğa tahribatının uydu görüntülerinde dahi açıkça görüldüğünü belirtti. Karagöz, Nilüfer’in tarımsal kimliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz Nilüfer’in maden ocaklarıyla ya da çöplüklerle anılmasını istemiyoruz. Hasanağa’nın coğrafi işaretli enginarı, Akçalar ve Fadıllı’nın inciri, Atlas ve İnegazi’nin çileği var. Zeytin hasadı dönemindeyiz. Bu tarımsal değerleri büyütmemiz ve tanıtmamız gerekirken maden ocaklarının kapasite artışlarıyla uğraşıyoruz".

Karagöz ayrıca Kuruçeşme, Maksempınarı ve Unçukuru güzergahlarında yaşayanların ağır tonajlı kamyon trafiği ve toz nedeniyle ciddi zorluk yaşadığını belirtti ve "Mevcut maden ocaklarında kesinlikle kapasite artışına gidilmemesini ve bu alanların rehabilite edilmesini istiyoruz. Yarınlara yaşanabilir bir Bursa bırakmak için tarım ve doğa alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

yerel tepkiler:

DOĞADER Başkanı Murat Demir, koruma altındaki bal ormanı ve tarım arazilerini sulayan göletin hemen yanında yürütülen madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi. Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu da mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, özellikle göletin zarar görmesinden büyük endişe duyduklarını belirtti.

Katılımcılar, karar vericilere çağrı yaparak bölgeyi tehdit eden faaliyetlere ilişkin şeffaf değerlendirme, çevresel etki gözetimi ve yerel halkın katılımını içeren adımların atılmasını talep etti. Etkinlik, Nilüfer’de çevre, su ve tarım alanlarının korunmasına dönük ortak iradenin güçlendiğini gösterdi.

KATILIMCILAR

KATILIMCILAR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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