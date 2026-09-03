Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Falezlerden denize giren 15 yaşındaki kız Antalya açıklarında kurtarıldı

Antalya'da falezlerden denize girip karaya çıkamayan 15 yaşındaki Z.D., deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı şekilde annesine teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Falezlerden denize giren 15 yaşındaki kız Antalya açıklarında kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Antalya açıklarında meydana gelen bir ihbarla başladı. Bölgeye sevk edilen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, açıkta bir kişinin mahsur kaldığı bilgisini aldı.

kurtarma operasyonu:

Operasyonel botla olay yerine ulaşan deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde yüzer vaziyette bulunan 15 yaşındaki Z.D.'yi bota alarak güvenli bölgeye taşıdı. Genç kız, kısa süre sonra Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

sağlık kontrolleri ve teslim:

Yapılan kontrollerde Z.D.'nin herhangi bir yaralanmasının olmadığı belirlendi. Çocuğun ve ailesinin sağlık ekibi talebinde bulunmadığı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından genç kız, annesi Ö.D.'ye teslim edildi.

ANTALYA’DA YÜZMEK İÇİN DENİZE GİREN VE KARAYA DÖNEMEYEREK AÇIKTA MAHSUR KALAN 14 YAŞINDAKİ Z.D....

ANTALYA’DA YÜZMEK İÇİN DENİZE GİREN VE KARAYA DÖNEMEYEREK AÇIKTA MAHSUR KALAN 14 YAŞINDAKİ Z.D., DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRLENEN ÇOCUK, ANNESİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Artvin'de sahte mal trafiğine 25 gözaltı: yüzlerce paket sigara ve alkollü içki...
images

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla so...
images

Karaman'da 7 metreden düşen yangın çıkışı kapısı kadının yürüyüşünü yarıda kesti
images

Aydın'da kavşakta çarpışma: baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ'da 200 yıllık zabıta geleneği törenle kutlandı

Batan gemide cep telefonuyle kaydetti: kurtarma anları ve yolcuların tepkisi

Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı