Falezlerden denize giren 15 yaşındaki kız Antalya açıklarında kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Antalya açıklarında meydana gelen bir ihbarla başladı. Bölgeye sevk edilen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, açıkta bir kişinin mahsur kaldığı bilgisini aldı.

kurtarma operasyonu:

Operasyonel botla olay yerine ulaşan deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde yüzer vaziyette bulunan 15 yaşındaki Z.D.'yi bota alarak güvenli bölgeye taşıdı. Genç kız, kısa süre sonra Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

sağlık kontrolleri ve teslim:

Yapılan kontrollerde Z.D.'nin herhangi bir yaralanmasının olmadığı belirlendi. Çocuğun ve ailesinin sağlık ekibi talebinde bulunmadığı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından genç kız, annesi Ö.D.'ye teslim edildi.

ANTALYA’DA YÜZMEK İÇİN DENİZE GİREN VE KARAYA DÖNEMEYEREK AÇIKTA MAHSUR KALAN 14 YAŞINDAKİ Z.D., DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRLENEN ÇOCUK, ANNESİNE TESLİM EDİLDİ.