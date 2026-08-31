Dolar 48,2591 +0,06%
Euro 56,0241 +0,28%
Bist 14.524,88 -0,80%
Altın Gram 6.979,71 -0,69%
EUR/USD 1,1605 +0,15%
Brent Petrol 89,03 +3,38%
--°

Fatsa'da gece sağanağı yaşamı sekteye uğrattı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece başlayan yoğun sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı; çok sayıda ev ve iş yeri etkilenirken ulaşımda aksama oldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatsa'da gece sağanağı yaşamı sekteye uğrattı

Fatsa'da gece sağanakları etkisini gösterdi:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, ilçe genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi.

ev ve iş yerlerinde yaşananlar:

Yağışın etkisiyle çok sayıda ev ve iş yeri su aldı; vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini korumaya çalıştı. Fatsalı esnaflar, aniden bastıran yağmur sonucunda dükkanlarının su baskınına uğradığını ifade etti ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ulaşım ve müdahale çalışmaları:

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı, bazı yollar geçici süreyle güçlükle kullanıldı. İlgili ekipler sahada çalışarak su tahliyesi ve temizlik için müdahalelerde bulundu; yetkililer, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Olayın ardından kentin farklı noktalarındaki su seviyeleri takip ediliyor ve kısa vadede benzer olumsuzlukların önlenmesine yönelik önlemler için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

ORDU&#039;NUN FATSA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU...

ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BASKINLARINA NEDEN OLDU. ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİ YAĞIŞTAN OLUMSUZ ETKİLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akkuş'ta sabah heyelanı ahırı gömdü: 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i telef ol...
images

Huzurevleri'nde takla atan otomobilde bir kişi yaralandı
images

Karaköy'de taksiden indirilmeye çalışılan kanadalı turist Alex Soliman'ın saldır...
images

Muratpaşa'da yangından kaçan hamile kedi itfaiyenin merdiveninde kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akkuş'ta sabah heyelanı ahırı gömdü: 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i telef oldu

Çarşamba ovası drenaj yatırımının yarısı tamamlandı

Yeni İstanbul Caddesi'ne erişimi kolaylaştıracak Yazır üst geçidi iki ayda tamamlanacak

yıldırım medresesi'nde 'zafer' sergisi ziyaretçiye açıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı