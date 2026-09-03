Fenerbahçe 36 kişilik şampiyonlar ligi listesini UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe şampiyonlar ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek kadrosunu resmen UEFA'ya iletti. Kulüpten gönderilen liste, sezon boyunca kullanılabilecek oyuncuların isimlerini içeriyor.

Listede birçok tanınmış oyuncu yer alırken, bildirimin en dikkat çeken yönü ise bazı beklenen isimlerin kadroda olmaması oldu. Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü listede bulunmuyor.

Kadroda öne çıkan isimler:

Birçok hücum ve orta saha alternatifi taşıyan kadroda, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve N’Golo Kante gibi isimler ön plana çıkıyor. Savunmada ise Milan Škriniar ve Nathan Ake gibi tecrübeli isimler dikkat çekiyor.

Tam liste (mevki bazlı):

Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı.

Defans: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir.

Orta saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N’Golo Kante.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

Bildirimde yer alan oyuncuların toplam sayısı 36 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE (ARŞİV)