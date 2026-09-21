TSK Spor Gücü Mudanya'da dengeyi sağladı: elit ve yaş gruplarında 2026 şampiyonu

TSK Spor Gücü'nün sezon finali

Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali, 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda TSK Spor Gücü Triatlon Takımı hem elit hem de yaş grubu kategorilerinde sezonu zirvede tamamladı. Yarışlar sprint mesafe formatında; ekip 750 m yüzme, 20 km bisiklet, 5 km koşu parkurunda ter döktü ve yıl boyunca süren puanlama süreçlerini son ayağıyla noktalandırdı.

yarışın ayrıntıları:

Final ayağında sporcular hem bireysel hem takım düzeyinde performanslarını sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında belirtildiği üzere ekip, sezon boyunca düzenlenen sprint mesafe yarışlarının tamamlanmasının ardından genel klasmanda üstünlük kurdu. Organizasyonun tarih ve mesafe bilgileri yarışın disiplinini ve sporcuların dayanıklılığını ortaya koydu.

madalya ve kupa bilançosu:

Takımın sezon sonu bilançosu dikkat çekici: ferdî tasnifte 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde edildi. Kupalar bazında ise ekip 6 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük kazanarak hem elit hem yaş grubu klasmanlarında 2026 sezonunun Türkiye şampiyonu unvanını aldı. Bu sonuçlar, takımın yıl boyu sergilediği istikrarın somut bir göstergesi oldu.

Paylaşımda ayrıca sporcular ve antrenör için tebrik ifadelerine yer verildi; elde edilen dereceler takım çalışması, antrenman programı ve yarış stratejisinin başarılı uygulandığını gösteriyor. TSK Spor Gücü'nün bu sezonki performansı, triatlon camiasında dikkat çeken bir kapanış olarak kayda geçti.

MUDANYA TRİATLONU TÜRKİYE KUPASI FİNALİ’NDE, TSK SPOR GÜCÜ TRİATLON TAKIMI HEM ELİT HEM DE YAŞ GRUBU KATEGORİLERİNDE 2026 SEZONU TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.