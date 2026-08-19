Muğla'da temmuz operasyonu: 155'i hapis cezası kesinleşmiş şahıs yakalandı

Muğla'da temmuz operasyonu: 155 aranan kişi yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayı boyunca aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yürüttü. Yapılan operasyonlarda, haklarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 155 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

ceza dağılımı ve sayısal ayrıntılar:

Edinilen bilgiye göre yakalanan şahısların ceza süreleri şu şekilde kaydedildi: 0-5 yıl arasında cezası bulunan 131 kişi, 5-10 yıl arasında cezası bulunan 16 kişi, 10-20 yıl arasında cezası bulunan 7 kişi ve 20 yıl ve üzeri cezası bulunan 1 kişi. Toplam içinde 131 kişiyle en büyük payı kısa süreli cezaya tabi olanlar oluşturdu.

ifadeye çağrılanlar ve takip süreci:

Temmuz ayı içinde ayrıca ifadeye yönelik araması bulunan 340 kişinin de yakalanarak işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Yakalanan tüm şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Operasyonların planlı çalışmanın bir parçası olarak yürütüldüğü ve aranan şahıslara yönelik takibin sürdüğü aktarıldı.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA FARKLI SÜRELERDE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN TOPLAM 155 KİŞİ YAKALANDI.