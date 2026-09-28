Fenerbahçe milli arada saha ritmini koruyor

Hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, milli futbolculardan yoksun bir kadroyla yapıldı.

antrenmanın içeriği:

Seans salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleri uygulandı. Futbolcular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı; antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.

program ve sonraki adım:

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. Teknik ekip, milli ara nedeniyle eksik olan isimleri göz önünde bulundurarak tempo ve takım uyumunu korumaya odaklandı.

FENERBAHÇE, LİGE VERİLEN MİLLİ ARADA HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.