Teyzesi anısına Ören'de lokma hayrı düzenlendi

lokma hayrı geleneği devam ediyor:

Burhaniye ilçesinde sürdürülen lokma hayrı geleneği, Ören Mahallesi'nde düzenlenen yeni bir etkinlikle devam etti. Her gün bir caddede veya caminin önünde yapılan hayırlarda dün sıra Ören Cami önüne geldi.

ören cami önünde anma ve ikram:

Dündar Tezcan, ablası Handan Utku ve kardeşi Aydan Tortop, iki hafta önce hayatını kaybeden teyzeleri Cavidan Elibol anısına lokma hayrı düzenledi. Camiden çıkan vatandaşlar lokma kuyruğuna girerken ev sahipleri katılımcılara teşekkür etti.

katılım ve teşekkür:

Hayır kapsamında yaklaşık 700 kişiye lokma ulaştırıldı. Etkinlik sırasında Dündar Tezcan, "Bu gün bizde teyzemiz için lokma hayrı yaptık. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" diyerek destek verenlere minnettarlığını iletti. Lokma hayırlarının ilçede devam ettiği belirtildi.

LOKMALAR