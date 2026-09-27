Fenerbahçe'de borç tartışması: 25 yılın faiz yükü kimin hesabında?

olağan mali genel kurulde sözler

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Başkan Aziz Yıldırım’ın Sadettin Saran dönemine yönelik eleştirilerinin ardından, önceki dönem yönetim kurulu üyesi İlker Alkun kürsüye gelerek kapsamlı bir açıklama yaptı.

faiz yükü ve borç tartışması:

Alkun, göreve geldiklerinde ellerine bırakılan finansal yükün kısa vadede kapanması gerektiğini vurguladı ve yalnızca iki yılda kendilerine yüklendiğini söylediği faiz yükünün 79 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu rakamın, yönetimin önceliklendirdiği tasfiyeler arasında yer aldığını belirtti.

Eski yönetici, kulübün geçmiş yıllara dair borç tablosunu da hatırlatarak, başkanlık döneminde 31 milyon euro olarak devralınan borcun 20 yıl içinde 612 milyon euro'ya ulaştığını söyledi. Alkun, söz konusu artışın tek bir döneme atfedilemeyeceğini, yılların birikimiyle oluşan bir döngü olduğunu kaydetti ve "25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi? 25 yıllık gelen döngüyle bu borç kar topu gibi büyüyor" ifadelerini kullandı.

savunma, transferler ve sorumluluk vurgusu:

Alkun, Fenerbahçe’nin gelirlerinin temlik edilmesi ve harcandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Bu tür uygulamaların kulüpte ilk kez yaşanmadığını, geçmiş yönetimlerin de benzer yolları izlediğini belirtti. Eski yönetici, "Son 27 yılda oluşan borç yükünü Fenerbahçe’nin kendi gelirleriyle 4 milyar lira bankalara borç kapatıldı" şeklindeki açıklamaları hatırlatarak bugünkü borcun arka planını aktardı ve mevcut tabloya ilişkin rakamların yanlış yorumlanmaması gerektiğini savundu.

Transfer sürecine dair değerlendirmesinde Kante operasyonuna da değinen Alkun, kendilerine bu konuda yetki verildiğini, Ertan Torunoğulları'nın satış için gerekeni yaptığını ancak Oğuz Çetin'in iletişime geçmemesi nedeniyle sürecin tamamlanamadığını aktardı. Yönetim olarak 2 yıllığına göreve geldiklerini, sürenin tamamlanamayışı nedeniyle bazı planların yarım kaldığını belirtti ve "2 yıllığına göreve gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın" diyerek sorumluluk paylaşımı çağrısında bulundu.

Konuşmasında hem eleştirilere yanıt veren hem de kulübün finansal gerçekliğini kamuoyuyla paylaşma niyetinde olduklarını söyleyen Alkun, yönetim kurulu üyelerinin kararların arkasında duracağını ve tartışmaların şeffaf biçimde sürmesi gerektiğini vurguladı.

ESKİ FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLKER ALKUN, 2 YILDA KENDİLERİNE BIRAKILAN FAİZ YÜKÜNÜN 79 MİLYON EURO OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BU GELİRLERİ ELDE ETTİĞİMİZDE DERHAL BU FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMAMIZ LAZIM DEDİK. BANKALAR ANLAŞMASINI KAPATMAYABİLİRDİK. AMA 25 SENE SONUNDA GELEN FAİZ YÜKÜNÜN SORUMLUSU SADETTİN SARAN VE YÖNETİMİ Mİ? 25 YILLIK GELEN DÖNGÜYLE BU BORÇ KAR TOPU GİBİ BÜYÜYOR" DEDİ.