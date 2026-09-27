Saran yönetimi genel kurulda döneme ilişkin hesapları kabul ettirdi

genel kurul toplantısı ve oy kullanımı:

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 01.03.2026-31.05.2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyetleri gündeme alındı ve Sadettin Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.

Gündemin 7 ve 8. maddelerinde yer alan önceki dönemi kapsayan faaliyet raporları ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun faaliyetlerine ilişkin ibra oylamaları öncesinde söz alan isimler, sürecin şeffaflığı ve birlik çağrısına vurgu yaptı.

aziz yıldırım'ın kürsü konuşması:

Toplantıda kürsüye gelen Aziz Yıldırım, geçmiş kongre değerlendirmelerine atıfta bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldırım, "Geçen kongrede de herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük kulübümüzde imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Sabah kızdırdılar, şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik, beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Kante’den dolayı ödemeyi üzerlerine alacaklar. Üniversite ile ilgili gelecekler bizimle berabere çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesi genel kurulun oylarına sunuldu. Söz konusu madde oy çokluğuyla kabul edildi.

denetim kurulu kararı ve sonuç:

Genel kurulda ayrıca denetim kurulunun 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleri de oy çokluğuyla ibra edildi. Toplantı, oylama sonuçlarının kayda geçirilmesiyle sonlandı ve kulüp kararları karar defterine işlendi.

01.03.2026 - 31.05.2026 MALİ DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİYLE İLGİLİ DENETİM KURULU İBRA EDİLMESİ GENEL KURULUN OYLARINA SUNULDU. BU MADDE DE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ.