fenerbahçe hazırlıkları tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın akşam sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenmanın akışı:

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Çalışma; takımın üç grup halinde uyguladığı 5’e 2 top kapma ve pas idmanlarıyla devam etti. Antrenman, takımın taktiksel yerleşimleri ve bireysel performans odaklı çalışmalarla noktalandı.

Tesis ve kamp düzeni:

Bu antrenmanla Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç öncesi tesislerde kampa girdi. Son provanın ardından takım, yarın akşam sahada oynanacak müsabakaya odaklandı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA YARIN AKŞAM SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.