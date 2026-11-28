maç özeti

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Amed SF puanını 26ya yükseltirken, Gaziantep FK üst üste sekizinci mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı.

maçın dönüm noktaları:

Teknik direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede ilk yarıda takımın oyunundan memnun olduğunu belirtti. Demirel, “3-4 tane net pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik” diyerek gol fırsatlarının kaçırıldığını vurguladı. İkinci yarının başında taç atışından gelen bir golün ardından, sonrasında yine “basit bir gol” daha yediklerini ifade etti ve bu gollerin oynadıkları oyuna yakışmadığını söyledi.

takım performansı ve gelecek hedefi:

Demirel, takımın pozisyona girme ve topa hakimiyet açısından önde olduğunu aktarırken, skoru üretme konusunda sorun yaşandığını belirtti: "Top bizde, pas oranı bizde, pozisyona girme bizde ama skor üretemiyoruz." Bu durumun kırılganlığı artırdığını ve goller olsaydı skorun farklı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Gaziantep FK teknik direktörü, maç sonrası taraftarlara teşekkür ederek ligde ve kupada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Demirel, ligin üçte birlik bölümünün geride kaldığını, geriye kalan bölümde toparlanma hedeflediklerini belirtti: "Umut her zaman var. Elimizden geleni yapacağız."

Son olarak Demirel, takımın son dönemde çok pozisyona girip değerlendiremeyen bir yapıda olduğunu, bu sıkıntının giderilmesi halinde takım üzerindeki kırılganlığın kalkacağını ve galibiyetlerle kısa sürede toparlanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ VOLKAN DEMİREL, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ ARDINDAN, "BASİT GOLLER YEMESEYDİK SKOR FARKLI OLURDU" DEDİ.